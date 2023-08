ARD Mediathek lädt zur «Abrissparty»

TV-News

Der Norddeutsche Rundfunk hat sich mit den Designern Sebastian Kubersky und Christine van Meegen zusammen gesetzt.

„Die hätten Mal vor sechs Jahren kommen soll – das hätte Vieles einfacher gemacht“, resümiert Paddy Boehme nach der ersten Folge von, die ab Montag, 4. September 2023, in der ARD Mediathek abrufbar ist. Das neue Format wird aber nicht nur zum Abruf zur Verfügung stehen, sondern auch am 6. September 2023 um 23.35 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt.Gemeinsam mit dem Paddy Böhme startet das Studio C.A.R.E. einen radikalen Prozess in seinen Wohnräumen. Noch vor zwei Tagen war 34-jährige Kaufmann unglücklich in seiner Wohnung. Jetzt steht er auf den Trümmern seiner Küche, nach dem letzten Schlag mit dem Vorschlaghammer. Seine Mutter hat den Hammer geschwungen, sein Vater, seine Freunde und Freundinnen. Und zuletzt sich selber. Im Erdgeschoss der ehemaligen Dorfsparkasse im schleswig-holsteinischen Sterup wohnt er seit fünf Jahren, aber so richtig angekommen ist er nicht. In der offenen Küche gibt es zu wenig Stauraum, überall stapeln sich die Utensilien zum Kochen. In der ehemaligen Teeküche der Sparkasse lagerte alles, was sonst keinen Platz in der Wohnung fand.Extreme Eingriffe in Wohnungen, Büros und Museen planen und realisieren der Künstler Sebastian Kubersky und die Designerin Christine van Meegen. Ziel ihres revolutionären Designkonzepts ist es, Dinge und Räume nicht nur in ihrer Form zu verändern, sondern sie neu erlebbar zu machen und außergewöhnlichen Gestaltungsideen mit Stemmeisen und Presslufthammer Gestalt zu geben.