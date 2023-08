BR berichtet über fünfeinhalb Stunden von der Wahl

TV-News

Am 8. Oktober 2023 wird die CSU von Markus Söder zwar wieder stärkste Kraft, spannend wird das aber Ergebnis trotzdem.

Wie stark wird Ministerpräsident Markus Söder mit seiner CSU bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023? Löst die Alternative für Deutschland (AfD) Bündnis 90/Die Grünen als stärkste Oppositionspartei ab? Und was wird aus den Freien Wählern und ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger? Das BR Fernsehen präsentierte am Wahlsonntag ein umfangreiches Programm.Vorab: Wie schon bei der Berlin-Wahl gibt es auch in München einen Marathon, der zwischen 8.55 und 12.00 Uhr ausgestrahlt wird. Beim Bayerischen Fernsehen hofft man, dass es nicht so chaotisch zugeht wie im Herbst 2021 in der Bundeshauptstadt. Zurück zur bayerischen Politik: Um 17.15 Uhr meldet sich Ursula Heller aus dem Wahlstudio, um 18.00 Uhr präsentiert Andreas Bachmann die Hochrechnungen.Die 15-Minuten-Nachrichtenunterbrechen um 18.30 Uhr die Berichterstattung zur Landtags- und Bezirkstagswahl. Schließlich sind Heller und Bachmann bis 19.45 Uhr zurück. Danach wird das Programm geteilt: Julia Büchler meldet sich aus dem Studio Nürnberg und berichtet über die Ergebnisse aus Mittel-, Ober- und Unterfranken. Sandra Rieß präsentiert die Ergebnisse aus Schwaben und Altbayern.Nach der 20-minütigen «Tagesschau» folgt um 20.20 Uhr. Hans Werner Kilz diskutiert mit seinen Gästen die Ergebnisse. Nach 55 Minuten werden die Programme wieder geteilt, bevor um 21.45 Uhr die Spätnachrichten auf dem Programm stehen. Ursula Heller und Christian Nitsche diskutieren um 22.10 Uhr mit den Spitzenpolitikern, die Sportschau unterbricht die Wahlberichterstattung für 20 Minuten. Nitsche ist im Übrigen im Vorabend im Ersten unterwegs. Um 23.00 Uhr schaltet der BR wieder nach Franken und Altbayern, bevor zwischen 23.30 Uhr und 00.15 Uhr die neuesten Ergebnisse zusammengefasst werden.