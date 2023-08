«Who Is Erin Carter?» startet großartig

International

Der Animationsfilm «The Monkey King» startete mit 14,4 Millionen Abrufen.

Der Start der Miniserie über eine britische Auslandsschullehrerin, die in Spanien lebt, belegte mit 13,2 Millionen Zuschauern den ersten Platz der englischen TV-Liste. Die Dokumentarseriehatte eine starke zweite Woche und landete auf Platz 2 (8,3 Millionen Zuschauer), währendauf Platz 3 landete (5,6 Millionen Zuschauer). Neue Non-Fiction-Serien debütierten diese Woche auf der Liste mitauf Platz 4 (5 Millionen Aufrufe) und die zweite-Season auf Platz 5 (3,6 Millionen Aufrufe). Die Comedyseriekehrte mit der zweiten Runde auf Platz 10 mit 1,7 Millionen Zuschauern zurück. Wiederkehrende Favoriten vervollständigen den Rest der Liste mitauf Platz 6 (3 Millionen Aufrufe), Die zweite-Staffel auf Platz 8 (1,9 Millionen Aufrufe) und die achte-Runde auf Platz 9 (1,8 Millionen Aufrufe).Der Animationsfilmmit Jimmy O. Yang und Bowen Yang in den Hauptrollen kletterte in seiner zweiten Woche an die Spitze der englischen Filme und erreichte in dieser Woche 14,4 Millionen Besucher und Platz 1 in 93 Ländern. Der Spionage-Action-Thrillermit Gal Gadot, Jame Dornan und Alia Bhatt belegte mit 13,6 Millionen Besuchern den zweiten Platz und brachte es in nur drei Wochen seit der Veröffentlichung auf 81,9 Millionen Besucher. Adam Sandlers neue Komödieerreichte 12,3 Millionen Zuschauer.Südkorea hatte einen weiteren beeindruckenden Auftritt auf der nicht-englischen TV-Liste, mit dem K-Dramaauf Platz 1 mit 7,4 Millionen Abrufen, der romantischen Komödie, die auf Platz 4 debütierte (3,5 Millionen Aufrufe), undauf Platz 9 (1,7 Millionen Klicks). Alle drei Staffeln der norwegischen Fantasy-Serieschafften es auf die Liste: Staffel 3 debütierte auf Platz 2 (6,5 Millionen), Staffel 1 auf Platz 6 (2,2 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 auf Platz 8 (1,8 Millionen Aufrufe). Wiederkehrende Favoriten dominierten den Rest der Charts mit dem mexikanischen übernatürlichen Abenteuerauf Platz 3 (4 Millionen Aufrufe), dem japanischen Anime(Staffel 2) auf Platz 5 (2,4 Millionen Aufrufe) und dem indischen Dramaauf Platz 7 (2,2 Millionen Aufrufe).