3 Quotengeheimnisse

Im Ersten kommt eine Tuning-Doku, Paula Lambert überzeugt mit einer alten BDSM-Doku und ProSieben Maxx sendet acht Folgen von «Storage Wars» - mit großem Erfolg.

Das Erste wird sichtlich jünger und beschäftigt sich inzwischen auch mit Themen wie Auto-Tuning. Eine Reportage hierzu war zwar erst spät im Programm zu sehen, holte aber zumindest 0,58 Millionen Zuschauer ab. Der Marktanteil lag bei schwachen 6,9 Prozent. Immerhin erreichte man 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man mit 7,2 Prozent nur leicht unterhalb des Senderschnitts lag.An gefühlt jedem Montag sind die zahlreichen Paula Lambert-Formate bei sixx auf Sendung. Diesen Montag wiederholte man die Sendung „Lust und Schmerz“, die ihre Premiere beim TV-Sender Epix feierte. In dieser Folge lehrte Tara ihren Schülern unterschiedliche BDSM-Techniken. 0,16 Millionen Menschen schalteten ein und das bedeutete auf dem 22.05 Uhr-Slot gute 0,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,08 Millionen Umworbenen hatte man zwar keinen Höhepunkt, aber einen tollen Wert von zwei Prozent.Wer ProSieben Maxx zwischen 13.10 und 16.20 Uhr einschaltet, wird sich fragen, ob er eine lineare Fernsehstation gewählt hat oder bei einem sogenannten Fast-Streaming-Service abgebogen ist. Der Sender zeigt einfach acht Folgen seiner Sendung am Stück. Am erfolgreichsten war die 15.10 Uhr-Ausgabe mit 0,22 Millionen Zuschauer und 2,6 Prozent. „Abgang mit Folge“ hieß die Geschichte aus der zehnten Staffel. Bei den Umworbenen waren 70.000 Menschen dabei, der Sender hatte 5,7 Prozent. Die zwei im Vorfeld ausgestrahlten Ausgaben erreichten sogar jeweils 6,1 Prozent.