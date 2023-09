Langjähriger NBC-Manager geht zu 44 Blue

Köpfe

Lee Straus wird sich der Produktionsfirma anschließen.

Der frühere NBC-Manager Lee Straus ist zum Executive VP und Leiter für geschäftliche und rechtliche Angelegenheiten der Fernsehproduktionsfirma 44 Blue ernannt worden. Die Firma hat zuletzt Formate wie «Pitbulls and Parolees» (Animal Planet), «Wahlburgers» (A&E) und «L.A. Fire & Rescue» (NBC) produziert und gehört inzwischen zu North Road Co., einem Unternehmen der Peter Chernin-Gruppe."Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit freuen wir uns, dass Lee zu 44 Blue stößt", so Drachkovitch und Noonan Drachkovitch, CEOs und Gründer von 44 Blue. "Mit seinen weitreichenden Beziehungen in der Branche und seinen vielfältigen Erfahrungen in verschiedenen Genres und Geschäftsmodellen ist Lee die ideale Führungskraft, um das Wachstum von 44 Blue fortzusetzen, während wir in unser viertes Jahrzehnt eintreten und dieses aufregende neue Kapitel mit der North Road Company beginnen.""Ich freue mich sehr über diese unglaubliche Gelegenheit, bei 44 Blue und Words+Pictures einzusteigen, wo ich meine gesamte Erfahrung in der ungeschriebenen Landschaft einbringen kann, um ein kreativer Geschäftsleiter zu sein, während diese beiden Produktionsfirmen zusammen mit North Road weiterhin innovativ sind und erstklassige Inhalte produzieren", sagte Straus.