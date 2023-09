Blockbuster-Battle

Harry Burns, Sally Albrigth, Estella Miller alias Cruella deVille und T'Challa alias Black Panther. Dieses Battle bietet große cineastische Klasse.

(RTL, 20:15 Uhr)In den 70er-Jahren lebt die junge Estella als begabte Trickbetrügerin in den Straßen von London. Mit ihrer Begabung für Mode erregt sie die Aufmerksamkeit der berühmten Designerin Baroness von Hellman. Doch dann stellt sich heraus, dass die Baroness vor vielen Jahren für den Tod von Estellas Mutter verantwortlich ist. Das setzt eine Reihe von dramatischen Ereignissen in Gang, die aus Estella die grausame Cruella de Vil werden lassen. Lobende Worte fand die Quotenmeter-Kritik vor zwei Jahren: „«Cruella» ist das realgedrehte Prequel von Disneys Zeichentrickklassiker «101 Dalmatiner». Emma Stone spielt die Schurkin aber mit deutlich mehr Pepp und Ironie, und das Aufleben der wilden 1970er bringt den meisten Spaß.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Der nächste Actioner aus dem Marvel-Universum: Der Oscar-prämierte Kinohit mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle führt die Ereignisse aus "Captain America: Civil War" fort. Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik hellauf begeistert: „«Black Panther» hat den Sound, den Look und die Fallhöhe, die einem adligen Superhelden gebührt. Stärker hat noch kein Marvel-Protagonist sein Filmdebüt im Rampenlicht gefeiert.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Noch bei ihrer ersten Begegnung per Mitfahrgelegenheit von Chicago nach New York fanden sich Harry und Sally alles andere als sympathisch. Aber als sich ihre Wege nach fünf Jahren zufällig wieder in New York kreuzen, entwickelt sich allmählich zwischen den beiden Yuppies eine platonische Zweisamkeit, die es in sich hat. Schließlich - nach zwölf Jahren emotionaler Achterbahnfahrt und endlosen Streitereien - dämmert es den beiden, dass aus ihrer Freundschaft Liebe geworden ist.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8