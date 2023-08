«Californian Commando» startet

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Fun wiederholt die finnische Serie aus dem Jahr 2020.

Am Mittwoch, den 6. September, können sich die Fernsehzuschauer auf die Wiederholung der finnischen Seriefreuen. Das Format ist mit Kian Lawley, Katherine Hughes und Wenla Reimaluoto besetzt. Die Serie feierte ihre Deutschlandpremiere in der ZDFmediathek.«Californian Commando» ist eine finnische Comedy-Serie, die von Elisaha Viihda produziert wurde. Insgesamt wurden zehn Episoden hergestellt. Van Hamiltons sorgenfreies Leben inmitten der kalifornischen High Society nimmt ein abruptes Ende, als ein geplanter Luxusurlaub in Finnland – der Heimat seiner Mutter – seine Welt völlig auf den Kopf stellt. Kaum in Helsinki gelandet, klicken bei Van auch schon die Handschellen: Seine finnische Staatsbürgerschaft verpflichtet ihn zum Militärdienst und so wird der verwöhnte 23-Jährige gegen seinen Willen in ein Ausbildungslager der Armee gesteckt. Derweil fährt die hilflose Rachel allein zum Haus von Vans Familie, wo sie auf einige unerwartete Gäste trifft.Die finnische Serie wird natürlich auch bei Joyn gestreamt. Nach den zwei Folgen ist bei ProSieben Fun «Frau Jordan stellt gleich» zu sehen. Der Comedy-Mittwoch wird mit «Party Down» eröffnet, ehe um 21.10 Uhr die zweite Staffel von «Dead Pixels» zu sehen ist.