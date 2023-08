RTL Living bastelt Traumküchen

TV-News

Zu Beginn der neuen Serie mit Mark Millar wird ein Regenwald-Bad eingerichtet.

Der Fernsehsender RTL Living holt die Factual-Show «Dream Kitchens and Bathrooms» nach Deutschland. Das Reality-TV-Format von Pi Productions ist für den englischen Channel 5 entworfen worden und feierte am 27. April 2021 Premiere. Der Pay-TV-Kanal aus Deutschland strahlt das neue Format immer mittwochs, beginnend ab 13. September, um 21.05 Uhr aus.Inhaben sich Eddie und Michelle durchgerungen, einen riesigen Raum für ihre Traumküche mit offenem Essbereich und Familienzimmer in Glasgow zu schaffen. Und sie wollen es schnell – in nur zwei Wochen. Die Naturliebhaber Samina und Akil aus Sutton Coldfield wollen ihr Badezimmer mit dem Thema Regenwald ebenfalls schnell einrichten, und zwar in etwas mehr als einer Woche, rechtzeitig, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen.Die neue Renovierungsshow hat insgesamt sechs Ausgaben. Ab 21.55 Uhr folgt die Wiederholung der Sendung. Die Sendung, die bereits vor drei Jahren das erste Mal zu sehen war, startet mit einer Berghütte, die im Winter nur mit dem Helikopter erreicht werden kann.