Blockbuster-Battle

In diesem Battle kämpft die Actionkomödie «3 Engel für Charlie» aus dem Jahr 2000 gegen «Avengers: Age of Ultron». Jedoch mischt sich das Drama «The Secret – Trau dich zu träumen» ein.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Wenn die Kraft des positiven Denkens zwei Menschen zueinander führt - mit Katie Holmes und Josh Lucas in den Hauptrollen: Mirandas Leben läuft alles andere als rund. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich alleine um die drei Kinder und muss sich täglich mit einem riesigen Schuldenberg herumschlagen. Doch dann tritt der hilfsbereite Bray in ihr Leben, der sie durch seine Andersartigkeit fasziniert. Was sie nicht ahnt: Der Fremde hütet ein Geheimnis. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit: „Man muss «The Secret» zugute halten, dass er ja bereits auf einer fragwürdigen Vorlage basiert, aus der eine annähernd aufrichtige Geschichte über Liebe und Schicksal kaum herauszuholen war. Letztlich ändert das aber nichts daran, dass die schwierige Message des Films die im Kern süße Liebesgeschichte so extrem überlagert, dass es schwierig ist, bis zum Ende dran zu bleiben, ohne sich permanent die Hand vors Gesicht zu schlagen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Stargespickte Fortsetzung des Superheldenspektakels von Joss Whedon: Tony Stark und Bruce Banner erschaffen die künstliche Intelligenz Ultron, die die Erde beschützen und Weltfrieden garantieren soll. Das Gegenteil ist allerdings der Fall: Als Ultron plötzlich die Menschheit ausrotten will und Terror verbreitet, müssen sich die Avengers um Thor, Captain America und Black Widow wieder zusammentun. Gemeinsam stellen sie sich der Bedrohung. Quotenmeter zieht folgendes Fazit: Ein gigantisches Kinoereignis, wie es im (Comic-)Buche steht! Marvel legt hiermit das Crescendo seiner Massentauglichkeit mit der Eröffnungsfanfare einer durchgeknallt-nerdigen Mythologiebildung zusammen. «Avengers: Age of Ultron» ist somit ein witzig-dramatisches Superheldenepos mit verschrobenem Verstand und überwältigenden Schauwerten – und nur bedingt einsteigerfreundlich!The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu als das heißeste Agententrio aller Zeiten: Eric Knox, Besitzer einer Software-Firma, wurde entführt. Charlie setzt daraufhin sofort seine drei besten Agentinnen Natalie, Dylan und Alex auf den Fall an. Der Verdacht fällt auf Knox' größten Rivalen Roger Corwin, der sich ein perfides Computersystem zu eigen machen will. Die Jagd kann beginnen. Ganz nach Engelsmanier: ohne Revolver, aber mit den Waffen der Frauen ...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6