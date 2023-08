RTL Passion kramt «Jenny» aus dem Archiv

TV-News

Im Anschluss wiederholt der Sender die Unglücksstaffel von «Der Lehrer».

An Donnerstag, den 13. September 2023, strahlt RTL Passion Geschichten alter RTL-Serien aus. Den Start macht um 20.15 Uhr die Serie, welche im Frühjahr 2018 in Doppelfolgen am Dienstagabend versendet wurde. Zwei Staffeln hat RTL mit Birte Hanusrichter und August Wittgenstein produzieren lassen.In der Serie verliert Jenny erst ihren Job, dann versetzt sie ihr Pflichtverteidiger bei der Klage um Unterhalt für ihre Tochter. Anwalt Mertens will sie abspeisen, doch dank einer Verwechslung steht Jenny etwas später als neue Aushilfe in der Kanzlei. "Ihr" erster Fall: Eine schwangere Frau will den zukünftigen Berliner Bürgermeister zwingen, seine Vaterschaft anzuerkennen. Maximilian ist entsetzt: Wollte er doch den Politiker als neuen Mandanten gewinnen.Um 21.05 Uhr wiederholt manmit Henrik Duryn, der im Laufe der Staffel ausstieg und durch Simon Böer setzt wurde. Den Zuschauern gefielen die zahlreichen neuen Figuren überhaupt nicht, weshalb die Reichweiten massiv abnahmen. RTL stellte die Produktion von Sony Pictures Television daraufhin ein.