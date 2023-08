«Why Not Us: Howard Golf» geht weiter

US-Fernsehen

Die vierte Staffel wird am Montag bereits fortgesetzt.

, die vierte Staffel der gefeierten Serie «Why Not Us» von Andscape, FILM 45 und ESPN+ Originals, wird am Montag, den 21. August, mit den Episoden 1 bis 4 auf ESPNU Premiere haben und unmittelbar nach der Premiere auf ESPN+ zu sehen sein. Die neue Folge wird vom vierfachen NBA-Champion und zweimaligen MVP Stephen Currys Unanimous Media produziert.Das Format folgt den Golfteams der Männer und Frauen an der Howard University, während die Studenten-Athleten und ihre Trainer die Herausforderungen und Triumphe eines aufstrebenden Division-I-Programms bewältigen. Mit dem Ziel, ein Vermächtnis im Golfsport zu schaffen, das einen kulturellen Wandel in diesem Sport bewirkt, ist «Howard Golf» bereit, bei den besten College-Turnieren im ganzen Land um Meisterschaften zu kämpfen."Wir freuen uns, der Welt die Geschichte des außergewöhnlichen Golfteams der Howard University zeigen zu können, das auf seinem Weg unglaubliches Herz, Durchhaltevermögen und Talent bewiesen hat", so Stephen Curry und Erick Peyton von Unanimous Media. "Coach Sam und die unglaublichen Athleten, denen «Why Not Us» folgt, sind wahre Beispiele dafür, warum es so wichtig ist, den Golfsport zu fördern, um die Vielfalt unserer Gesellschaft bestmöglich widerzuspiegeln und den Zugang zu den enormen Möglichkeiten zu ermöglichen, die der Golfsport auf und neben dem Platz bietet. Wir sind unseren Partnern bei Andscape und Howard unglaublich dankbar, dass sie uns die Möglichkeit dazu gegeben haben und die Erfolge des Teams beleuchten."