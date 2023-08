Wer erschoss Olof Palme?

TV-News

Die vierteilige Dokumentation erforscht die Frage. Hatte Steig Larsson dazu eine Antwort?

Sky Deutschland geht einer wichtigen Frage nach: Wer hat den Tod von Olof Palme zu verantworten? Aus diesem Grund hat man eine vierteilige Dokumentationsreihe namensin Auftrag gegeben.Palme wurde am 28. Februar 1986 auf offener Straße in der Innenstadt von Stockholm erschossen, nachdem er aus dem Kino kam. Die Polizei tappte lange Zeit im Dunkeln. Im Jahr 1989 wurde der drogenabhängige Christer Pettersson (1947-2004) für schuldig befunden, später aber wieder freigesprochen. Eine 2017 neu gebildete Ermittlungsgruppe gab 2020 bekannt, dass wahrscheinlich Stig Engström der Täter war. Da dieser bereits verstorben war, wurden das Verfahren und weitere Ermittlungen eingestellt.Aus den Akten geht hervor, dass Larsson ein Jahrzehnt lang in dem Mordfall ermittelt hatte und vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 2004 kurz vor einem großen Durchbruch stand. Dies ist die schockierende wahre Geschichte von Europas Attentat auf eine Führungsperson – und den Menschen, die entschlossen waren, die Wahrheit herauszufinden. Die vierteilige Serie ist ab 21. September bei Sky Crime zu sehen. Außerdem ist die Verwertung über SkyQ und WOW möglich.