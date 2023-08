«Kelce» startet am 12. September

US-Fernsehen

Die Amazon-Dokumentation begleitete den Teamkapitän der Philadelphia Eagles.

Prime Video hat das Startdatum fürveröffentlicht, einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der den Mannschaftskapitän und All-Pro-Center der Philadelphia Eagles, Jason Kelce, während der Saison 2022/23 begleitete. Der Dokumentarfilm wird am 12. September exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt, kurz vor der Rückkehr von «Thursday Night Football», das mit dem Besuch der Minnesota Vikings bei Kelces Eagles am Donnerstag, 14. September, exklusiv auf Prime Video in den USA beginnt. In Deutschland ist das Spiel bei DAZN zu sehen. Kelce ist der jüngste Neuzugang unter den Prime-Mitgliedern.«Kelce» ist ein intimer und emotionaler Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der die Saison 2022-23 des Philadelphia Eagles-Teamkapitäns und All-Pro-Center Jason Kelce dokumentiert, die damit begann, dass er sich einer der schwierigsten Entscheidungen gegenübersah, die ein professioneller Sportler jemals treffen muss - ist es jetzt an der Zeit, die Karriere an den Nagel zu hängen? Nachdem er sich entschlossen hatte, für seine zwölfte NFL-Saison zurückzukehren, begann für Kelce eine bemerkenswerte Reise, die durch die Geburt seiner dritten Tochter, das Debüt seines Podcasts New Heights, den er gemeinsam mit seinem Bruder, dem All-Pro-Tight End Travis von den Kansas City Chiefs, moderiert, und einen geschichtsträchtigen Super Bowl-Auftritt, der die gesamte Kelce-Familie in den Mittelpunkt der Sportwelt rückte, gekennzeichnet war. Doch als die Saison zu Ende ging, musste sich Kelce immer noch mit der Frage auseinandersetzen, wie sein Leben aussieht, nachdem er das Spiel, das er liebt, hinter sich gelassen hat, und ob dieser hungrige Hund noch einen weiteren Lauf in sich hat."Jason Kelce hat sich als einer der fesselndsten und einflussreichsten Charaktere im Sport etabliert, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds", so Matt Newman, Head of Prime Video Original Sports Content. "Wir sind privilegiert, mit Skydance Sports, 9.14 Pictures, Vera Y Productions und NFL Films bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten, das die Fans in der wohl wildesten und ereignisreichsten Saison seiner glanzvollen Karriere in die Psyche eines der größten Center in der Geschichte der Liga einführt."