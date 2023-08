65 NBA-Spiele laufen bei TNT

US-Fernsehen

Der Warner-Bros.-Discovery-Sender hat wieder zahlreiche Partien im Programm.

TNT eröffnet die reguläre NBA-Saison 2023/24 mit einem Blockbuster-Eröffnungsabend – NBA-Champion Nuggets und Nikola Jokic zu Gast bei den Lakers und NBA-Topscorer LeBron James, gefolgt von den Warriors und Stephen Curry zu Gast bei den Suns und Kevin Durant am Dienstag, 24. Oktober. Der 65 Spiele umfassende Spielplan von TNT – das 40. Jahr der NBA-Berichterstattung in Folge – wird durch das erste NBA In-Season Tournament, den MLK Day, die NBA Rivals Week und herausragende Doubleheader mit Top-Stars unterstrichen«NBA on TNT» wird während der regulären NBA-Saison 2023/24 65 Spiele zeigen, beginnend mit dem Eröffnungsspiel des NBA-Champions Denver Nuggets und Nikola Jokic gegen die Los Angeles Lakers und LeBron James am Dienstag, 24. Oktober, um 19:30 Uhr. Im zweiten Spiel des Abends treffen zwei neu formierte Teams der Western Conference aufeinander, in denen Stars ihr Teamdebüt geben: Die Golden State Warriors mit Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green und Chris Paul empfangen um 22.00 Uhr die Phoenix Suns um Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal.Die 2023 Kia NBA Tip-Off Eröffnungswoche wird mit dem Spiel der Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo gegen die Philadelphia 76ers und den Kia NBA MVP der letzten Saison, Joel Embiid, am Donnerstag, 26. Oktober, um 19:30 Uhr fortgesetzt, gefolgt von einem Spiel der Suns und Durant gegen die Lakers und James um 22 Uhr.