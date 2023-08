«Punkt 12» kämpft sich zu früher stabilen Form zurück

Wochenquotencheck

Nachdem man vor allem Anfang August hin und wieder deutlich zurückgefallen war, fiel das Fazit dieser Woche nun wieder positiv aus.



Zum Start im April 1992 hieß das Mittagsmagazin von RTL noch «12.30». Die Namensänderung zuerfolgte schließlich zwei Monate später, als auch der Sendestart eine halbe Stunde nach vorne verlegt wurde. Ursprünglich startete man mit einer Sendezeit von dreißig Minuten, 1999 erfolgte dann die Verlängerung auf eine Stunde. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens gab es zweistündige Sondersendungen, welche nach der positiven Resonanz beibehalten. Die Verlängerung auf drei Stunden erfolgte schließlich ab Juli 2021. Momentan moderieren Katja Burkard und Roberta Bieling das Format regelmäßig und werden ab und an von Bernd Fuchs vertreten.Der Auftakt erfolgte in dieser Woche vor einem Publikum von 0,57 Millionen Fernsehende, was den schwächsten Wert der Woche bedeutete. Somit startete man mit einem guten Marktanteil von 8,9 Prozent in die neue Woche, welcher damit beinahe nahtlos an die Werte des vergangenen Freitags anknüpfte. Die Zielgruppe war hingegen mit 0,11 Millionen Jüngeren so schwach vertreten wie seit Mitte Juli nicht mehr. Die knapp überdurchschnittlichen 10,7 Prozent markierten ebenfalls den Wochentiefstwert.Einen Tag später waren schließlich 0,68 Millionen Zuschauer mit von der Partie, wodurch sich die Quote auf hohe 9,2 Prozent steigerte. Bei den 0,13 Millionen Umworbenen wurden nun ebenfalls gute 11,4 Prozent gemessen. Der Mittwoch bedeutete auf dem Gesamtmarkt jedoch einen kleinen Einbruch. Bei einem Publikum von 0,60 Millionen Menschen ging es auf den Tiefstwert der Woche von unterdurchschnittlichen 7,4 Prozent. Die 0,14 Millionen Werberelevanten hielten sich jedoch mit 11,6 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag.Am darauffolgenden Tag stellten die 0,68 Millionen Interessenten mit überzeugenden 9,9 Prozent Marktanteil den Wochenbestwert auf. Es schalteten erneut 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, wobei die Quote hier ebenfalls auf den Bestwert von starken 14,7 Prozent kletterte.War man im Juni noch durchgängig auf sehr hohem Niveau gelegen, so stellten sich gegen Ende Juli und Anfang August deutlichere Schwankungen ein, wobei die Sendung sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe immer häufiger unter dem Senderschnitt landete. Diese Woche gelang es dem Sender zumindest ansatzweise zu der früheren Stabilität zurückzukehren. Das Format präsentierte sich mit relativ konstanten Werten und rutschte lediglich am Mittwoch auf dem Gesamtmarkt knapp unter den Senderschnitt. Ansonsten kann RTL mit dieser Ausstrahlungswoche zufrieden sein.