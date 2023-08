VOD-Charts

Die Top10 sind in dieser Woche mit zahlreichen Sitcoms gespickt – und einem Netflix-Film.

In der vergangenen Woche eroberte «Secret Invasion» klar und deutlich die Führungsposition der VOD-Charts und sammelte fast zwei Millionen Abrufe mehr als der zweitplatzierte Titel «Manifest». In der 33. Kalenderwoche ist weder der eine noch der andere Titel vertreten, stattdessen dominieren alte Sitcoms das Feld. Auf Platz zehn reihte sich dennoch eine aktuelle Serie ein: der Amazon-Erfolg. Die Prime-Video-Reihe durfte sich über 2,04 Millionen Aufrufe freuen.Im Zeitraum zwischen dem 11. und 17. August verbuchten zwei völlig unterschiedliche Formate gleich viele Klicks. Den achten Platz teilten sich die Mockumentary-Sitcomund der Netflix-Achtionfilmmit Gal Gadot, der am vergangenen Freitag erschien. Beide sicherten sich eine Reichweite von 2,06 Millionen. Auchist wieder vertreten, nachdem die Krimi-Serie in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr vertreten war. Diesmal reichte es für 2,32 Millionen Abrufe und Rang sieben.Knapp an der Top5 schrammtevorbei, denn die Polizeiserie musste sich mit 2,49 Millionen Streams begnügen. 2,50 Millionen Mal wurde dagegenangesteuert, was wiederum 10.000 Aufrufe zu wenig für Platz drei waren. Den Bronze-Platz teilen sich mit jeweils 2,51 Millionen Klicks die beiden Medical-SerienundAuf Platz zwei ist Streaming-Dauerbrennervertreten, nachdem die Nerds aus Pasadena vor sieben Tagen gar nicht in der Liste auftauchten. Laut den Marktforschern von Goldmedia reichte es diesmal zu 3,13 Millionen Abrufen. Vom Platz an der Sonne grüßt in dieser Woche eine noch ältere Sitcom, die ebenfalls von Chuck Lorre stammt:. Es wurden 3,66 Millionen Aufrufe gezählt.