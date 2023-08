Mit der Bundesliga ist auch die «Sportschau» zurück

Quotennews

Die deutschen Fußball-Fans werden dieses Wochenende sehnlichst erwartet haben. Nicht nur die Bundesliga ist zurück, mit ihr auch die «Sportschau» im Ersten!

Auf vielen Sofas und Sesseln der Republik ist die Aktivität an Samstagen ab 18:00 Uhr wieder klar geregelt: Dieist zurück im Programm des Ersten! Während noch am Morgen das kleine Finale des «FIFA Women's World Cup 2023» ausgetragen wurde, startete die Bundesliga ab 15:30 Uhr in den ersten Fußball-Samstag der Saison. Schon das «Eröffnungsspiel» zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München sorgte am Freitag bei Sat.1 für gute Quoten. Es schauten in der Spitze 5,86 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, die Zielgruppe glänzte mit 1,75 Millionen Umworbenen.Doch gehört zu einem richtigen Saisonstart natürlich die. Bereits ab 18:00 Uhr verfolgten gute 2,34 Millionen Zuschauer die Zusammenfassungen der Partien unterhalb der «Bundesliga», es kam so ein Marktanteil von 19,8 Prozent zusammen. Die jüngere Zuschauerschaft war mit 0,28 Millionen und 16,0 Prozent gleichermaßen prominent vertreten. Doch dann, Fans des rollenden Balls werden sagen "endlich", ging es um 18:30 Uhr mit derlos.Die Gesamtreichweite steigerte sich auf ordentliche 3,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass der Marktanteil mit 20,6 Prozent nochmal besser aussah. Die jüngeren Zuschauer landeten mit 0,44 Millionen Fernsehenden auf starken 17,9 Prozent Marktanteil. Mit diesen Zahlen startet das Erste deutlich besser als im Vorjahr in die neue «Bundesliga»-Saison. Am 06. August 2022 wollten den «Sportschau»-Auftakt lediglich 1,88 Millionen Zuschauer sehen, die Partien der ersten Liga verfolgten 2,83 Millionen Zuschauer.