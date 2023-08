Kleine Verbesserung beim «Grill den Henssler - Sommer-Special»

Quotennews

Die Koch-Show legte einen schmackhaften Start hin, doch schon Show zwei mutete eher versalzen an. In Woche drei ist der Garpunkt weiterhin nicht perfekt getroffen.

Genug der Koch-Metaphern, beimläuft es schlichtweg nicht rund. Am 06. August startete der Sommer-Lauf der Koch-Battle-Show vor guten 1,44 Millionen Zuschauern, doch schon Show zwei fiel auf 1,17 Millionen zurück. Woche drei setzte den negativen Trend immerhin nicht fort, es wollten gestern 1,26 Millionen Zuschauer der VOX-Primetime folgen. Das wird Steffen Henssler, als auch dem Sender noch nicht wirklich schmecken. Im Vorjahr zeigte sich die erste Folge mit 1,18 Millionen Zuschauern eher verhalten, doch ab Woche zwei wurde sich auf 1,41 Millionen und im weiteren Verlauf auf 1,42 und 1,64 Millionen Zuschauer gesteigert. 2023 geht das alles in eine andere Richtung.Die Zielgruppe war zudem das Prunkstück der Show. 0,52 Millionen Umworbene und 11,4 Prozent am Markt holte sich der Staffel-Auftakt, doch auch hier geht der Trend ins Negative. 0,34 Millionen und 8,5 Prozent prägten Woche zwei, gestern kamen leicht bessere 0,38 Millionen und 9,9 Prozent zusammen. Im Rezept des diesjährigen «Sommer-Special» scheint sich ein folgenschwerer Fehler eingeschlichen zu haben.Im Anschluss an die Primetime holteab 23:30 Uhr noch 0,52 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil blieb im Hinblick auf die Uhrzeit mit 6,5 Prozent ordentlich. Die Zielgruppe schafft es 0,14 Millionen Werberelevante zu halten, hier waren 8,1 Prozent am entsprechenden Markt möglich.