«The Winter King» geht an MagentaTV

TV-News

Die Serie wird allerdings mit unüblicher Verspätung starten, denn erst kommendes Jahr läuft das Format.

Die legendäre Artus-Chroniken-Adaption feierte am Sonntag Weltpremiere in den USA und wird in Deutschland Anfang 2024 exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.wurde von Bad Wolf («Doctor Who»), einem Tochterunternehmen von Sony Pictures Television, produziert und basiert auf den Artus Chroniken von Bernard Cornwell, einer fiktiven Adaption der historischen Legende um König Artus. Die Serie wurde in den USA von MGM+ (Amazon) und in Großbritannien von ITVX in Auftrag gegeben. Gedreht wurde im gesamten Vereinigten Königreich, in Wales und in West Country.Sie spielt im dunklen Zeitalter zwischen dem Ende der römischen Herrschaft und der angelsächsischen Besiedlung. Denn: Bevor es England gab, gab es Artus. Aus der Sicht des keltisch-christlichen Mönchs Derfel Cadar zeigt «The Winter King» den Aufstieg Artus zum Herrscher, obwohl für ihn kein rechtmäßiger Anspruch auf den Thron besteht. Das Drama begleitet auch zahlreiche, neu interpretierte Zeitgenossen des Winterkönigs, wie den berühmten Magier Merlin und den legendären Ritter Lancelot.Neben Iain De Caestecker als König Artus und Stuart Campbell als Derfel Cadarn werden Jordan Alexandra, Ellie James, Eddie Marsan, Nathaniel Martello-White, Daniel Ings, Ken Nwosu, Andrew Gower, Valene Kane und Simon Merrells in den Hautrollen zu sehen sein. Otto Bathurst («Peaky Blinders», «His Dark Materials») fungiert, neben Toby Leslie, als Hauptregisseur und ausführender Produzent.