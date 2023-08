«Baby Fever» kommt mit neuen Folgen zurück

US-Fernsehen

Die dänische Seire hat grünes Licht für eine zweite Runde bekommen.

Netflix hat die zweite Staffel der gefeierten dänischen Netflix-Serieangekündigt. Das sechsteilige romantische Comedy-Drama kehrt mit Josephine Park in der Hauptrolle als Nana zurück und wurde von Amalie Næsby Fick zusammen mit Nikolaj Feifer entwickelt.In der zweiten Staffel von «Baby Fever» lernen die Zuschauer Nana (Josephine Park) kennen, die Mutter eines zwei Monate alten Babys geworden ist. Aber so sehr sie ihr Kind auch liebt, Nana hasst es, im Mutterschaftsurlaub zu sein. Also bittet sie ihren alten Chef Helle, ihr ihren Job zurückzugeben. Helle stimmt zähneknirschend zu: aber dieses Mal keine Fehler und keine Lügen! Nana verspricht, sich zu bessern und alles zu tun, um wieder die beste Fruchtbarkeitsärztin der Welt zu werden! Nur hat sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wer sich um ihr Baby kümmern soll, während sie arbeitet. Widerwillig bittet sie schließlich ihre Mutter, als eine Art ständige Babysitterin und Mitbewohnerin aus der Hölle bei ihr zu wohnen.Amalie Næsby Fick und Nikolaj Feifer, die Autoren: "Wir sind begeistert und aufgeregt, Staffel 2 von «Baby Fever» zu machen. Wir lieben Nana und haben das Gefühl, dass wir mit der Erforschung ihres Charakters oder der Fruchtbarkeitsklinik als Schauplatz noch nicht fertig sind, weil es so viele fesselnde Geschichten gibt, die wir erzählen wollen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Vielzahl neuer Charaktere einzuführen und gleichzeitig unsere Stammspieler aus Staffel 1 die Grenzen von Comedy und Drama weiter ausreizen zu lassen."