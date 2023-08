ABC schmeißt Programm um

US-Fernsehen

«The Golden Bachelor» bekommt einen neuen Sendeplatz.

Nun hat auch ABC sein Herbstprogramm noch einmal abgeändert. Bereits im Mai erklärten die Verantwortlichen, dass man ohne Fiction ins neue Programmjahr starten wird. Einzig die Warner Bros.-Sitcom «Abbott Elementary» wird in Wiederholungen zu sehen sein. Das jüngste Spin-Of von «The Bachelor» wechselt den Sendeplatz.startet am Donnerstag, den 28. September, um 20.00 Uhr. Im Anschluss ist die neue Staffel von «Bachelor in Paradise» zu sehen. Unbekannt ist derzeit, welches Format dauerhaft am späten Montagabend ausgestrahlt werden soll. Für den 20.00 Uhr-Slot war die Rückkehr von «Dancing with the Stars» angekündigt.Der Autoren- und Schauspielerstreik hält die amerikanischen Fernsehsender weiter im Atem. Disney hat allerdings ein großes Archiv und zahlreiche neue Serien im Ausland drehen lassen. Jedoch gab es intern einen Streit, dass diese Disney+-Produktionen qualitativ mau wären. Fraglich ist, ob man beispielsweise doch noch ein «Only Murders in the Building» ins Free-TV-Fernsehen bringt.