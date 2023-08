Neue Walter-Sittler-Reihe kehrt zum Nationalfeiertag zurück

TV-News

Nach «Der Kommissar und das Meer» spielt Sittler nun die Hauptrolle in «Der Kommissar und der See».

Zwischen 2007 und 2021 lässt das ZDF insgesamt 29 Spielfilme von «Der Kommissar und das Meer» produzieren. Im Mittelpunkt steht der aus Deutschland stammende Kommissar Robert Anders, der mit seiner Frau Linie auf Gotland lebt. Mit der Fortsetzung «Der Kommissar und das Meer» wird die Figur Anders weitergeführt.Die Dreharbeiten für die neue Serie fanden vom 6. Oktober bis 6. November 2001 in Lindau und Hamburg statt. Bereits „Liebeswahn“ wurde im vergangenen Jahr am 3. Oktober ausgestrahlt und startete mit 5,76 Millionen Zuschauern und 19,6 Prozent Marktanteil. Nun folgt der Film „Narrenfreiheit“, der aus der Feder von Myrian Utz und Andreas Karlström stammt. Regie führte diesmal Felix Karolus. Der Film ist eine Woche vorher in der Mediathek verfügbar.Um 19.20 Uhr dürfen "Die Rosenheim-Cops" Pause machen, stattdessen bekommen die Zuschauer "Am Puls" zu sehen. Der Film von Nico Schmolke und Viktoria Timakanicova spricht mit Menschen über den Nationalfeiertag. Mitri Sirin ist dafür unter anderem im Osten unterwegs. Übrigens: Da das ZDF an Feiertagen keine Werbung senden darf, beginnt ein neuer Fall der «SOKO Köln» erst um 18.15 Uhr.