Weiter Mittelmaß mit Ärzten und Feuerwehr bei ProSieben

Quotennews

«Grey's Anatomy» steckt bei der roten Sieben gerade mitten in der 19. Staffel, bei «Seattler Firefighters» werden die Zuschauer mit der 6. Staffel versorgt. Beides läuft eher mäßig.

Am 24. April dieses Jahres startete ProSieben die 19. Staffel der seit 2005 laufenden Serie. Mit 0,62 Millionen Zuschauern lag das Interesse bei mäßigen 2,4 Prozent am Markt, kein guter Start. Mit wöchentlich einer neuen Folge lief es im weiteren Verlauf nicht wirklich besser, erst am 12. Juni konnte mit 0,72 Millionen Zuschauern ein signifikant höherer Marktanteil erreicht werden. Damals waren 3,2 Prozent möglich. Diese Ausstrahlung sollte die Einzige bleiben, die prozentual die "3" vorne anstellen konnte. Dennoch läuft es mit Marktanteilen zwischen 4,8 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe nicht komplett schlecht.Die gestrige 18. Episode konnte 0,63 Millionen Zuschauer anziehen, hiervon konnten 0,33 Millionen der klassischen Zielgruppe zugeordnet werden. Die Marktanteile lagen komplett im bisherigen Rahmen, 2,8 Prozent am Gesamtmarkt und gute 7,9 Prozent am Markt der Zielgruppe. Im Anschluss schickt die roten Sieben eine neue Episode des Spin-Offsüber den Äther. Hier läuft aktuell die sechste Staffel, ebenfalls seit dem 24. April. Aus TV-Sicht ist das Spin-Off sogar etwas erfolgreicher.Der Start im April lief vor etwas besseren 0,75 Millionen Zuschauern, dennoch schafften es auch bei den Feuerwehrleuten nur zwei Ausstrahlungen (19. Juni/12. Juni) auf über 3 Prozent. Gestern sollten der 18. Folge erneut ordentliche 0,59 Millionen Zuschauer folgen. Der Anteil am gesamten TV-Markt belief sich auf 2,7 Prozent, während am Markt der Zielgruppe 6,5 Prozent möglich waren. Hierzu brauchte es 0,30 Millionen Werberelevante. In Summe kann sich ProSieben also weiter auf «Die jungen Ärzte» und «Die jungen Helden» verlassen, wenn auch keine positiven Überraschungen zu erwarten sind.