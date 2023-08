«99» startet ordentlich

Quotennews

Die Geschicklichkeit-Show «99 - Eine:r schlägt sie alle!» startet am Montag in die 4. Staffel mit recht ordentlichen Zahlen.

In der gestrigen Montags-Primetime startet der Bällchensender in eine neue Runde. Florian Schmidt-Sommerfeld moderiert das Geschehen mit Melissa Khalaj weiterhin gewohnt sicher durch, die Teilnehmer mussten in der ersten Episode unter anderem Bierdeckel werfen oder Filmmelodien erkennen. Am Ende winken einer Person 99.000 Euro. Aus TV-Sicht lief es für Sat.1 mit der Show zumeist recht ordentlich, der Auftakt am 09. Juli 2021 brachte bis heute die beste Reichweite von 1,36 Millionen Zuschauern ein, die bisher "schlechteste" Show zeigte sich am 08. Juli 2022 mit 0,93 Millionen Zuschauern. Es kann also hier getrost von einem stabilen Format gesprochen werden.So überrascht es auch nicht, dass die Show vor ordentlichen 1,02 Millionen Zuschauern in die vierte Runde startete. Der Marktanteil von 4,8 Prozent wird bei Sat.1 keine Jubelarien auslösen, Entsetzen entsteht so jedoch sicherlich auch nicht. Die Zielgruppe schaffte es über die mittlerweile knapp drei Sendejahre immer mal wieder in die Zweistelligkeit, gestern sollten 0,32 Millionen Umworbene für einen Marktanteil von 7,6 Prozent sorgen.Nach der Primetime-Show sollte Sat.1 zu demschalten. Ab 22:50 Uhr verweilten so beim Bällchensender 0,40 Millionen Zuschauer und 0,10 Millionen Werberelevate. Die Marktanteile ließen sich mit 4,5 und 4,9 Prozent definieren.