Joey Graziadei ist der nächste «Bachelor»

US-Fernsehen

Der Reality-Hit kommt im Sommer 2024 mit neuen Folgen zurück.

Nach seinem herzzerreißenden Ausscheiden am Ende der aktuellen Staffel vonwird Joey Graziadei einen zweiten Versuch unternehmen, sein perfektes Gegenstück zu finden, wenn er als Hauptdarsteller in der kommenden 28. Season zurückkehrt. Der charismatische Tennislehrer, der die Bachelor-Nation mit seiner Ehrlichkeit und Offenheit auf der Suche nach einer dauerhaften Liebe überzeugt hat, wird bei der Premiere der Staffel im nächsten Jahr auf ABC Rosen verteilen.Joey Graziadei ist ein 28-jähriger Tennislehrer aus Collegeville, Pennsylvania, der in Staffel 20 von «The Bachelorette» mit seiner Loyalität, seiner Rücksichtnahme und seinem Mitgefühl die Herzen in ganz Amerika erobert hat. Vor seinem emotionalen Ausscheiden sahen die Zuschauer, wie Graziadei über seine familiären Werte sprach und wie die Menschen, die ihm am nächsten stehen, seinen Wunsch, eine dauerhafte Liebe zu finden, beeinflusst haben.«The Bachelor» wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon produziert. Claire Freeland, Jason Ehrlich, Bennett Graebner, Peter Gust, Tim Warner, Jodi Baskerville und Jeff Thomas fungieren als ausführende Produzenten.