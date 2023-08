«Leichtathletik-WM» gewinnt den Montag

Quotennews

Seit vergangenem Samstag läuft die «Leichtathletik-WM» in Budapest. An Tag drei lagen die Übertragungen beim ZDF. Ab 19:25 Uhr ging es los.

Tag drei deraus Budapest. Auf dem Plan des Events stand für diesen Montag «Stabhochsprung», «400 m Hürden», «Dreisprung», «110 m Hürden», «Diskuswurf», «100 m» und «400 m». Ab 19:25 Uhr schaltete das ZDF in die Hauptstadt Ungarns. Im «Stabhochsprung» der Damen waren die 4.65m das Maß der Dinge, Wilma Murto, Robeilys Peinado, Katie Moon, Angelica Moser, Amálie Švábíková und Sandi Morris sollten die Höhe schaffen, die Deutsche Anjuli Knäsche scheiterte bereits an 4.35m. In Gruppe B schafften Nina Kennedy, Hana Moll, Bridget Williams, Elisa Molinarolo, Tina Sutej und Molly Caudery die 4.65m. Die beiden Vorläufe der «400 m Hürden» gewannen Rushell Clayton und Janieve Russell aus Jamaika, im ersten Vorlauf kam die Deutsche Carolina Krafzik auf einen guten 3. Platz.Kemi Adekoya gewann den dritten Vorlauf und Femke Bol sollte den 4. Vorlauf gewinnen, hier kam die Deutsche Eileen Demes auf Platz fünf ins Ziel. Den finalen 5. Vorlauf gewann die Britin Jessie Knight. Bevor es bei den Damen weiterging, zeigten sich beiden Halbfinals der Männer «400 m Hürden». Im ersten Halbfinale gewann Kyron McMaster vor Rasmus Mägi, im zweiten Halbfinale gewann der US-Amerikaner Rai Benjamin vor Alison Dos Santos.All diese Highlights der «Leichtathletik-WM» präsentierte das ZDF vor exzellenten 3,31 Millionen Zuschauern und damit 15,5 Prozent des Marktes. Abgesehen von der «Tagesschau» um 20 Uhr ist dies die beste Reichweite des gesamten Sendetages. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kamen an ihrem Markt auf ebenfalls starke 14,1 Prozent Anteil, hierzu brauchte es 0,58 Millionen Jüngere. Auch in dieser Zuschauer-Kategorie räumt das ZDF hinter der «Tagesschau» den Tagessieg ab. Im 1. Halbfinale der Frauen über «100 m» kam Gina Lückenkemper nur auf einen fünften Platz (11.18s), es gewann Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika). Das spätere Finale der Männer «110 m Hürden» ging an Grant Holloway (USA), das Finale der Frauen über «100 m» ging an die Amerikanerin She'Carri Richardson.