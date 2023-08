MGM+ kündigt «Psycho: The Lost Taped of Ed Gein» an

US-Fernsehen

Die Doku-Serie ist zunächst nur in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Die von MGM+ produzierte Doku-Serie, bei der James Buddy Day («Compendium of Horror», «Fall River») Regie führte und als ausführender Produzent fungierte, folgt dem grausamen Grabräuber und Serienmörder Ed Gein, auch bekannt als "The Plainfield Ghoul" und "The Mad Butcher", dessen Verbrechen so berühmte Filme wie «Psycho», «The Texas Chainsaw Massacre» und «Das Schweigen der Lämmer» inspirierten.Jahrelang haben Filmemacher, Journalisten und Wissenschaftler versucht, die Psyche dieses berüchtigten Mörders zu enträtseln. Mit neuen Enthüllungen und noch nie zuvor gehörten Aufnahmen werden die Zuschauer in das Mittelamerika der späten 1950er Jahre versetzt und tauchen in Geins perverse Gedankenwelt ein. Die Serie erforscht Geins Erziehung und die verdrehte Beziehung zu seiner Mutter (die Alfred Hitchcocks Psycho inspirierte), seine frühen Grabräubereien, die Morde, die zu seiner Verhaftung führten, und die Entdeckung seines schrecklichen Horrorhauses durch die Polizei - alles begleitet von brandneuen Enthüllungen, die in den Aufnahmen enthalten sind.Jill Latiano Howerton und Josh Kunau fungieren auch als ausführende Produzenten für Roots Productions. Amazon & MGM Studios Distribution werden die Serie international vertreiben. Die US-Premiere erfolgt am 17. September 2023, internationale Daten sind noch nicht verfügbar.