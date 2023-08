«Miseducation» startet am 15. September

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat nun auch einen Trailer veröffentlicht.

Netflix hat den offiziellen Trailer für seine neue Young-Adult-Serieveröffentlicht, die am 15. September 2023 anläuft. Das neue Projekt kommt aus Südafrika: Das meiste durchzumachen ist nicht jedermanns Sache. Mbali Hadebe (Buntu Petse) ist entschlossen, in einer kleinen Universitätsstadt neu anzufangen, als ihre Mutter der Korruption überführt wird, was ihren Status als IT-Girl zunichte macht und sie direkt auf die Streichliste schickt. Sie ist gezwungen, sich eine neue Strategie zu überlegen.Die Abmeldung von dem Drama in Johannesburg bringt neue Herausforderungen mit sich, da sie schnell zum Gesprächsthema an der Universität von Grahamstown wird. Dazu kommen ein paar unangepasste Freunde, Jay (Prev Reddy) und Natalie (Micaela Tucker), die sich mit der richtigen Portion Überzeugungskraft zu allem überreden lassen, und ein neuer Schwarm auf dem Campus - Sivu Levine (Lunga Shabalala) - und Mbali ist auf dem besten Weg, ihren Einfluss zu behalten... denkt sie zumindest.Womit Mbali nicht rechnet, sind ihre Hasser, die vor nichts zurückschrecken, um sie auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Die Rede ist von "Genosse" Caesar (Mpho Sebeng), dem langjährigen (sprich: alten) SRC-Präsidenten, und Raeesa (Nicole Bessick), der Klatschbase der Stadt, die vor nichts zurückschreckt, um Mbalis zwielichtige Vergangenheit aufzudecken. In der Serie spielen die altgedienten Schauspielerinnen Baby Cele und Camilla Waldman die Rollen der komplizierten Mütter von Mbali bzw. Sivu.