Digital Natives: Karin Hanczewski

Interview

Die im Jahr 1981 geborene Schauspielerin ist seit vielen Jahren Teil Dresdner-«Tatort». Jetzt ist Hanczewski auch in «Loving Her» zu sehen.

Für den gemeinsamen kreativen Moment.Kaffee, Musik und Humor.Ich lese Zeitung, höre Podcasts und frage Menschen.Mit Sandra Hüller. Und Jan Georg Schütte, weil ich Improvisation sehr mag.Dass man bei sich selbst anfangen muss, wenn man etwas verändern will.Meditation und Lesen.Pflanzliche Nahrung. Yoga, hin und wieder Joggen. Und Spaziergänge durch die Natur.Instagram.Tatsächlich keines. In den 80ern und 90ern hab ich auf meinem Commodore gespielt. „Summer“ oder „Winter Games“ und „Day of the Tentacle“…Für sehr viele Streamindienste… am liebsten aber für MUBI.