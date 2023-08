Ralf Moeller bewertet die «Motorsägen Masters»

TV-News

Der Veganer wird zahlreichen jungen Talenten beim Schnitzen über die Schulter schauen.

Filmlegende Ralf Moeller hat für die ARD Mediathek ein ungewöhnliches Projekt unterzeichnet. Im Auftrag des Hessischen Rundfunks und des Südwestrundfunks entstehen sechs halbstündige Folgen von, die ab Samstag, 16. September 2023, gestreamt werden können.Acht der talentiertesten Kettensägenschnitzer Deutschlands treten gegeneinander an, um aus Baumstämmen Skulpturen zu sägen. In sechs Runden fordert Mr. Universum Ralf Moeller die Kreativität und das technische Können der Kandidaten heraus. Mit Muskelkraft, Ausdauer, Strategie und Feingefühl für die brachialen Maschinen schaffen die Carver unter Zeitdruck beeindruckende Kunstwerke. Doch am Ende kann nur einer den Titel und 10.000 Euro gewinnen.Die erste Woodcarving-Challenge-Show im deutschsprachigen Raum verspricht Adrenalin, Nervenkitzel und Magie aus Holz. Als Jury stehen ihm Sylvia Itzen, eine der besten Carverinnen Deutschlands, und der renommierte Künstler Tim Bengel zur Seite. Ralf Moeller selbst steht derzeit nicht für Filmprojekte vor der Kamera. Stattdessen hat er das Sachbuch „Vegan Gladiators. So krass gut schmeckt vegan – Lieblingsrezepte für jeden Tag“ verfasst.