Magenta holt sich «Fargo»

TV-News

Die fünfte Staffel der Serie startet am 22. November 2023.

Nur einen Tag nach dem US-Start bringt Magenta TV die neuen Folgen vonnach Deutschland. Nach drei Jahren Pause wird die Serie von MGM Television fortgesetzt. In Deutschland können die Episoden ab dem 22. November 2023 gestreamt werden. Die neuen Geschichten wurden von Noah Hawley geschrieben.Die fünfte Staffel von Fargo spielt 2019 in Minnesota und North Dakota. Eine Reihe unerwarteter Ereignisse wirft Dorothy Dot" Lyon (Juno Temple), die scheinbar typische Hausfrau aus dem Mittleren Westen, in ein Leben zurück, das sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte. Die zentrale Frage lautet: „Wann ist eine Entführung eine Entführung? Und was ist, wenn deine Frau nicht dir gehört?“Roy Tillman (Jon Hamm) ist Sheriff, Rancher und Prediger und definiert sich selbst als "das Gesetz". Schon lange ist er auf der Suche nach Dot. Immer an seiner Seite: sein loyaler, aber tollpatschiger Sohn Gator (Joe Keery), der es seinem Vater unbedingt beweisen will. Doch als es darum geht, Dot aufzuspüren, kann sich Roy nicht auf seinen Sohn verlassen und heuert den zwielichtigen Herumtreiber Roy Ole Munch (Sam Spruell) an.Dot versucht, ihre Familie vor der Vergangenheit zu schützen. Unerwartete Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Schwiegermutter Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), der "Königin der Schulden", Chefin des größten Inkassobüros des Landes. Sie ist von der Brautwahl ihres Sohnes grundsätzlich nicht begeistert und lässt keine Gelegenheit aus, Dot ihr Missfallen zu zeigen. Doch als Dot die Aufmerksamkeit der beiden Polizist*innen Indira Olmstead (Richa Moorjani) und Witt Farr (Lamorne Morris) auf sich zieht, schickt Lorraine ihren firmeninternen Rechtsbeistand und wichtigsten Berater Danish Graves (Dave Foley), um ihrer Schwiegertochter zu helfen. Und so müssen alle lernen, warum man sich niemals mit einer Mutter aus Lyon anlegen sollte.