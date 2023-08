Recht glanzlos: «Das perfekte Dinner»

Quotennews

Zu Jahresbeginn hatte «Das perfekte Dinner» wochenweise perfekte Ergebnisse. Nun läuft es eher fad.

Auch ein erfolgreiches und gestandenes Format, wievon VOX , kann sich vor den Gefahren der warmen Monate nicht schützen. Seit Wochen wirkt der VOX-Vorabend eher versalzen und fad. In den vergangenen Wochen schauten am Montag 0,81 Millionen Zuschauer zu Katharina nach Ulm, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. Die Zielgruppe startete mit 6,4 Prozent und 0,19 Millionen in eine neue kulinarische Duell-Woche. Tag zwei mit Stefan holte 0,92 und 0,24 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 5,0 und 7,8 Prozent.Mittwoch sollten Julia die Reichweite auf 0,75 Millionen bringen, während sich so am Markt 4,3 Prozent ergaben. Die Zielgruppe lieferte mit 0,21 Millionen Werberelevanten und 7,4 Prozent gleichermaßen ordentlich ab. Der Donnerstag gehörte schließlich Richi, der 1,00 und 0,25 Millionen Fernsehzuschauer begeistern konnte. Hier lagen die Marktanteile bei 5,5 und 8,9 Prozent.Angekommen am gestrigen Freitag zeigte sich das Bild der gesamten Woche. Sabine sollte die Reichweite zum Wochenabschluss auf 0,81 Millionen bringen, der Anteil am Markt zeigte sich mit 4,5 Prozent. Die Zielgruppe erreichte 7,5 Prozent, hierfür waren 0,23 Millionen verantwortlich. Der VOX-Vorabend ist damit von Montag bis Freitag keinesfalls schlecht, doch vorbei sind die Zeiten, in denen beständig mehr als eine Million Zuschauer begeistert werden konnten. Doch die Temperaturen sinken ja bereits wieder.