Michelle Wolf kehrt zu Netflix zurück

Die Komikerin bekommt ein weiteres Comedy-Special.

Nach ihrem von der Kritik gefeierten Netflix-Stand-Up-Special «Michelle Wolf 2019: Joke Show», kehrt Michelle mitzu Netflix zurück. Wolf wird auf den traditionellen Stil eines einstündigen Specials verzichten und stattdessen kürzere, besser verdauliche halbstündige Episoden zeigen. Alle drei Episoden sind ab Dienstag, 12. September, verfügbar.Wolf ist zurück mit der gleichen hohen Qualität und schieren Menge an Witzen in einem persönlicheren Special als ihre vorherigen. Die Themen reichen von Verabredungen, sexueller Belästigung, Rassenbeziehungen und dem Leben in einem neuen Land - und das alles mit dem für sie typischen feurigen Witz.Michelle Wolf hat sich schnell zu einer der einflussreichsten Stimmen in der Comedy-Landschaft entwickelt: "Village Voice" nannte sie "die Stimme, die die Comedy jetzt braucht" und "Daily Beast" erklärte: "Michelle Wolf ist die Zukunft der Stand-up-Comedy." Im Jahr 2019 veröffentlichte Michelle ihr Special, «Michelle Wolf: Joke Show», auf Netflix . Weitere frühere Projekte sind die Netflix-Serie «The Break with Michelle Wolf» und die Emmy-nominierte HBO-Serie «Michelle Wolf: Nice Lady». Michelle begann als Autorin bei «Late Night with Seth Meyers» und «The Daily Show with Trevor Noah», und 2018 moderierte sie das White House Correspondents Dinner. Sie tritt auch weiterhin jedes Jahr in den USA und international mit Stand-up-Shows auf. Derzeit befindet sie sich auf ihrer brandneuen Tournee, die den Namen ihrer neuen Serie trägt, aber völlig neues Material enthält.