Action: «Heart of Stone» verteidigt Top-Platz

International

Außerdem erreicht «Extraction 2» einen Platz in den bisher erfolgreichsten Netflix-Filmen.

Der Action-Thrillermit Gal Gadot, Jamie Dornan und Alia Bhatt in den Hauptrollen verzeichnete eine starke zweite Woche mit 35,2 Millionen Aufrufen und Platz 1 in 91 Ländern und steht damit an der Spitze der Liste der englischen Filme. Der Animationsfilmmit Jimmy O. Yang und Bowen Yang in den Hauptrollen landete mit 8,1 Millionen Views auf dem zweiten Platz, währendblieb die vierte Woche in Folge auf der Liste und erreichte mit 3,5 Millionen Besuchern den sechsten Platz. Sportdokumentationen belegen zwei Plätze auf der Liste:auf Platz 9 (3 Millionen Aufrufe) undauf Platz 10 (2,8 Millionen Aufrufe).Die Fans sehnten sich nach noch mehr Action, dennmit Chris Hemsworth in der Hauptrolle schaffte es mit 129,3 Millionen Views in den ersten 66 Tagen seit dem Start auf Platz 10 der beliebtesten Filme. «Extraction» ist das erste Filmfranchise, das mit zwei Filmen gleichzeitig auf der Liste der beliebtesten Filme steht, und neben «The Gray Man» ist dies der dritte Action-Film, der sich in diese Liste einreiht. Der erste Teil liegt mit 135,7 Millionen Besuchern in den ersten 91 Tagen auf Platz 9.Die Dokumentarseriesteht mit 16,2 Millionen Besuchern erstmals an der Spitze der englischen TV-Liste, währendmit 10,9 Millionen Besuchern eine zweite Woche lang auf Platz 2 steht. Die limitierte Serie mit Matthew Broderick und Uzo Aduba in den Hauptrollen hat in den ersten 10 Tagen 18,1 Millionen Zuschauer erreicht. Wiederkehrende Serien dominierten die Liste mit der zweiten-Staffel auf Platz 5 (2,9 Millionen Aufrufe),(Staffel 8) auf Platz 6 (2,6 Millionen Aufrufe), die dritteauf Platz 7 (1,9 Millionen Aufrufe), Teil vier vonauf Platz 8 (1,8 Millionen Aufrufe) und die zweite-Runde 2 auf Platz 10 (1,8 Millionen Aufrufe). Zu den Neueinsteigern in dieser Woche gehörenauf Platz 4 (3,3 Millionen Aufrufe) und die Zeichentrickserieauf Platz 9 (1,8 Millionen Aufrufe).