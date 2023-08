«My Mom, Your Dad» stürzt ab

Quotennews

Im Anschluss waren die «Mallorca-Makler» ebenfalls nicht erfolgreich. Eine Absetzung könnte kurz bevor stehen.

Für die Verantwortlichen bei VOX ist vergangenen Mittwochmorgen eine Welt zusammengebrochen, denn das neue Showformatstartete nur mit 0,50 Millionen Fernsehzuschauer. Schon in der zweiten Folge musste ein Eltern-Kind-Duo unfreiwillig die Show verlassen. Die von Amira Pocher moderierte Sendung verbuchte 0,38 Millionen Zuschauer und erreichte damit nur noch 1,7 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,13 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 2,9 Prozent.In der zweiten-Folge war der italienische Schönheits-Chirurg Dr. Angiolini zu Gast, der auf der Sonneninsel eine weitere Praxis eröffnen wollte. Ob es zu einem Investment kam, sahen 0,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde mit 2,0 Prozent bemessen. Bei den jungen Menschen waren 0,07 Millionen dabei, die zu 2,2 Prozent Marktanteil führten.Nach «Hot oder Schrott – Die Allestester» (0,20 Millionen) und den «vox nachrichten» (0,30 Millionen) gingen wieder viele-Ausgaben auf Sendung. Die Folgen aus dem Jahr 1995 interessierten 0,29 sowie 0,26 Millionen Menschen. In der Zielgruppe landete VOX in dieser Nacht bei fabelhaften 10,0 und 16,7 Prozent.