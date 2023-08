«The Whole Story» schaut auf Abtreibungen

US-Fernsehen

Am Sonntag wird es bei CNN sehr politisch, denn Anderson Cooper geht wieder auf Sendung.

, ein CNN-Original, kehrt mit einer packenden Reportage aus dem Inneren eines Netzwerks zurück, das Frauen dabei helfen, zu Ärzten im ganzen Land zu reisen, damit sie Zugang zu legalen Abtreibungsverfahren haben. «Without Roe: The New Abortion Landscape» hat am Sonntag, den 27. August um 20 Uhr Premiere. Die Episode wird von Susan Chun produziert.Seit der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade haben mindestens 21 Bundesstaaten Abtreibungen verboten oder eingeschränkt, was unzählige Frauen dazu zwingt, Hunderte von Kilometern zu fahren, um sich behandeln zu lassen. «Without Roe: The New Abortion Landscape» (Die neue Landschaft des Schwangerschaftsabbruchs) zieht die Vorhänge des andauernden Kampfes zwischen den einzelnen Bundesstaaten um die Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche in Amerika weiterhin möglich sein sollen, durch eindringliche Szenen zurück, in denen Befürworter zusammenkommen, um den Zugang zu diesem Verfahren zu schützen, während Gegner versuchen, ihn einzuschränken.Die Episode zeigt, wie Menschen, deren Wege sich nie zuvor gekreuzt haben, zusammenkommen, um den Zugang zu diesem Verfahren zu schützen: Die Alamo Women's Clinic, die ihre Praxis aus Texas verlegt; eine Organisatorin für reproduktive Rechte in der Ziegenzucht der Midwest Access Coalition, die die Finanzierung und Logistik für die Patientinnen koordiniert; und ein Untergrundnetzwerk von freiwilligen Piloten, bekannt als Elevated Access, die Abtreibungsanbieter und Patientinnen in kleinen Privatflugzeugen transportieren, um ihnen die langen Reisen zu erleichtern. Viele Wege führen nach Carbondale im südlichen Illinois, das sich schnell zu einer Oase des Abtreibungszugangs entwickelt hat, umgeben von einem Meer von Bundesstaaten wie Tennessee, Kentucky und Missouri, die den Eingriff verboten oder eingeschränkt haben. Der Dokumentarfilm gewährt einen seltenen Einblick in die Klinik und zeigt auch die Geschichten von Frauen, die die Behandlung in Anspruch nehmen.