Zack Snyders «Rebel Moon» kommt vor Weihnachten

Netflix hat den ersten Trailer veröffentlicht, der auf das Projekt hinweisen soll.

Von Zack Snyder, dem Filmemacher hinter «300», «Man of Steel» und «Army of the Dead», kommt, ein episches Science-Fantasy-Ereignis, an dem Jahrzehnte gearbeitet wird. Der Start ist für den 22. Dezember 2023 bei Netflix terminiert. Eine Fortsetzung ist schon für den 19. April 2024 geplant.Als eine friedliche Kolonie am Rande einer Galaxie von den Armeen eines tyrannischen Herrschers bedroht wird, wird Kora (Sofia Boutella), eine geheimnisvolle Fremde, die unter den Dorfbewohnern lebt, zu ihrer größten Hoffnung auf Überleben. Mit der Aufgabe, ausgebildete Kämpfer zu finden, die sich mit ihr zusammenschließen, um einen unmöglichen Kampf gegen die Mutterwelt zu führen, stellt Kora eine kleine Gruppe von Kriegern zusammen - Außenseiter, Aufständische, Bauern und Kriegswaisen aus verschiedenen Welten, die alle das Bedürfnis nach Erlösung und Rache teilen. Während sich der Schatten eines ganzen Reiches auf den unwahrscheinlichsten aller Monde legt, wird eine Schlacht um das Schicksal einer Galaxie geführt, und in diesem Prozess wird eine neue Armee von Helden gebildet.In «Rebel Moon» spielen Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Staz Nair, Donna Bae und Ray Fisher die Hauptrollen. Außerdem sind Anthony Hopkins, E. Duffy, Cleopatra Coleman, Jena Malone, Ed Skrein und Frau Free zu sehen. The Stone Quarry und Grand Electric übernahmen die Produktion. Snyder schrieb mit Kurt Johnstadt und Shay Hatten das Drehbuch, führte Regie und war Kameramann.