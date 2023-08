Sophie Pfennigstorf: Jule ist eine Figur mit einer starken Intuition

Interview

Die 34-jährige Schauspielerin, die man aus «Survivors» kennt, ist ab sofort in «Stralsund» unterwegs. Wir sprachen über ihr Alter Ego.

In erster Linie war es das hervorragende Buch von Lars Henning, welches mich überzeugt hat. Ich mochte wie Jule Zabek gezeichnet wurde und hatte von Anfang an eine Vision und einen Zugang zu ihr.Ja. Jule wird uns noch ein bisschen begleitet und es laufen die Vorbereitungen für weitere Filme, auf die ich mich sehr freue.Die Art und Weise wie Medien konsumiert werden hat und wird sich weiter verändern. Einen Film zu machen, der diesen Lagerfeuereffekt hat, ist natürlich super. Trotzdem hat auch die Mediathek Einzug in das Leben vieler Menschen erhalten, es bringt wie jede Veränderung Vorteile, aber eben auch Verabschiedungen, von manchen Effekten, mit sich. Ich denke, wie sind in einer Übergangszeit, in der verschiedene Phänomene auftreten. Aber totsagen würde ich nichts, es existieren einfach mehrere Strömungen gleichzeitig. Im Besten Fall reagieren wir neugierig darauf.