«Dein Song» entsteht auch am Bodensee

TV-News

Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum moderieren die 16. Staffel.

Große Reise für kleine Leute: Für die 16. Staffel vonmussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst ein Casting auf Schloss Bierbrich in Wiesbaden bestehen, bevor es für die zehn besten Talente zu den Dreharbeiten nach Schloss Salem am Bodensee ging. Derzeit entsteht die KIKA/ZDF-Produktion, die im Frühjahr 2024 linear und non-linear ausgestrahlt werden soll.Vor der Kamera steht weiterhin Bürger Lars Dietrich. Durch das spannende Halbfinale führt Johanna Klum, die allen für den entscheidenden Auftritt vor der hochkarätigen «Dein Song»-Jury die Daumen drückt. Wer schafft es, Kelvin Jones und Lotte, Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler und den Schweizer Sänger Luca Hänni ein weiteres Mal von sich zu überzeugen und in das Finale einzuziehen?Das Finale soll im Frühjahr 2024 den Abschluss der Staffel bilden. Insgesamt sind 16 Folgen geplant. Sieben Songwriter-Talente freuen sich darauf, ihre Kompositionen mit prominenten Musikerinnen und Musikern zu perfektionieren und professionell zu produzieren - erstmals in der traumhaften Kulisse einer Studio-Finca auf der Baleareninsel Ibiza. «Dein Song» ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und der MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für den KiKA.