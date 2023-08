Sat.1 setzt auf «Lebensretter hautnah»

TV-News

Auf dem 18.00 Uhr-Sendeplatz soll die Dokumentationsreihe laufen, die man aus «Volles Haus!» kennt.

Die Programmkommunikation von Sat.1 gleicht einer Zwiebel: Scheibe für Scheibe präsentiert Sat.1 seine Pläne. Am 16. August gaben die Programmverantwortlichen bekannt, dass die Hauptnachrichtensendung «:newstime» ab dem 16. Oktober 2023 um zehn Minuten verlängert wird. Am Montag wurde der Start von «Die Landarztpraxis» bekannt gegeben, die ebenfalls zur Verlängerung der Nachrichtensendung startet. Die neue Telenovela mit Caroline Frier wird zwischen 19.00 und 19.45 Uhr ausgestrahlt.Am Mittwoch wurde der Presse mitgeteilt, dass werktags um 18.00 Uhr, bekannt aus Volles Haus! Die neuen Folgen der Doku-Reihe werden von Flat White Productions und MoveMe produziert. Die Sendung zeigt die wichtige, spannende und emotionale Arbeit von Rettungskräften in ganz Deutschland. Dank spezieller Kameratechnik und Body-Cams erleben die Zuschauer die Einsätze hautnah und sehen die Patienten aus der Perspektive der Rettungskräfte.Unklar ist, was mit «Volles Haus» passiert. Am 7. Mai 2023 kündigte Sat.1 eine „Programmänderung am Vorabend für die Sommermonate“ an und kürzte das dreistündige Magazin auf zwei Stunden. Wie es mit der 120-minütigen Show aus Köln weitergeht, ist noch unklar. In den jüngsten Pressemitteilungen fehlte ein Verweis auf die Vorabendsendung.