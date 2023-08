sixx fährt tolle Marktanteile ein

Quotennews

«Unser Traumhaus» und «Die Super-Markler» waren am Dienstagabend gefragt.

Der Frauensender sixx startete mit einer neuen Folge vonin die Primetime. In der Folge „Goldene Hotpants für den Sieger“ drehte sich die Episode um das Haus von Megan und Justin, das in Sydneys berühmten Bondi Beach lag. 0,14 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, unter den jungen Menschen befanden sich 0,06 Millionen. Der Marktanteil lag mit 1,3 Prozent auf Senderschnitt.Die zweite Ausgabe, die um 21.15 Uhr folgte, lief 0,23 Millionen schon viel besser. Die Deutschlandpremiere verbuchte starke 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Dieses Mal kauften Sibon und Gerard eine Bruchbude in einem Vorort von Sydney. Mit 0,11 Millionen jungen Fernsehzuschauern sicherte sich sixx sagenhafte 2,4 Prozent Marktanteil.Ab 22.15 Uhr startete. Die erste Folge des Abends handelte von Atrek und Christina, die in Long Beach ein Haus für 310.000 US-Dollar kaufen wollten. “Termitenbefall in Long Beach“ sicherte sich 0,22 Millionen Zuschauer, mit 0,08 Millionen jungen Menschen fuhr man fabelhafte 2,3 Prozent Marktanteil ein. Auch die drei weiteren Folgen hatten gute Werte: 2,3, 2,4 und 2,9 Prozent Marktanteil wurde bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.