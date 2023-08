«Wettkampf in 4 Wänden» bleibt überschaubar

Quotennews

Auch die vorletzte Geschichte lässt die Reichweiten nicht wirklich ansteigen.

Mit der Sendunghat RTL ein solides Format geschaffen. Allerdings sind rund 1,18 Millionen Zuschauer zu wenige Menschen für ein solches Format, bei den jungen Menschen hat man auch nur zehn Prozent Marktanteil. Die von Eva Brenner moderierte Sendung machte mit der fünften und somit vorletzten Folge auch keine besonderen Sprünge, sondern verharrte mit 1,10 Millionen im üblichen Bereich.Die Sendung, in der Alexander Pieper, Detlef Stevens und Kristina Ströh als Experten fungierten, sicherte sich einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Nächste Woche wird entschieden, welches Paar das Preisgeld von 50.000 Euro einstreicht, doch jetzt interessierten sich nur 0,43 Millionen Werberelevante dafür. Der Marktanteil wurde mit mittelmäßigen 9,8 Prozent beziffert.Beiwaren um 22.15 Uhr 0,81 Millionen Zuschauer, die Pinar Atalay und die neuesten Geschichten aus Deutschland verfolgten. Das News-Magazin aus Berlin sicherte sich 4,6 Prozent Marktanteil. Die 20-minütige Sendung verbuchte 0,27 Millionen Zuschauer und sicherte sich 7,2 Prozent Marktanteil.Noch am Samstag war Mareile Höppner bei «Gefragt – Gejagt» im Ersten zu sehen, am Dienstag präsentierte sie wieder. Das RTL-Magazin informierte am späten Abend über Gewalt an Frauen und Hitze. 0,64 Millionen Menschen waren dabei, darunter 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,3 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den jungen Menschen mitbrachten. Mit demwurden dann wieder erfreuliche 12,5 Prozent Marktanteil erzielt. Beim Gesamtpublikum wuchs die Reichweite auf 0,65 Millionen.