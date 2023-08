«Donyala Luna: Supermodel» startet Mitte September

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm erforscht das Leben und Vermächtnis des revolutionären schwarzen Supermodels.

Der HBO Original Dokumentarfilm, unter der Regie von Nailah Jefferson (HBOs «Plaquemines»), wird am Mittwoch, den 13. September um 21.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Der Film schildert das bemerkenswerte Leben und die Karriere von Donyale Luna, dem ersten schwarzen Model, das sowohl das Cover von Harper's Bazaar (1965) als auch von Vogue (1966) zierte.Luna durchbrach Grenzen in der Modeindustrie, forderte die vorherrschenden Schönheitsideale heraus und beeinflusste die Kultur in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Trotz ihres atemberaubenden Werks und ihrer Zusammenarbeit mit einigen der bedeutendsten Modefotografen des 20. Jahrhunderts ist sie bis heute weitgehend unbekannt.«Donyale Luna: Supermodel» erzählt die komplexe Geschichte von Luna, die als Peggy Ann Freeman in Detroit, Michigan, geboren wurde und sich ihr eigenes Schicksal erarbeitete, indem sie eine überirdische Persönlichkeit mit exotischem Akzent und geheimnisvoller Aura schuf. In Anlehnung an Lunas einzigartigen Stil beleuchtet der Film die Geschichte einer Frau, die sich nicht von den Konventionen ihrer Zeit einschränken ließ und die durch ihre schwierige Kindheit und den Rassismus, dem sie in ihrem Beruf ausgesetzt war, schwer verwundet wurde. Nachdem sie in New York mit dem berühmten Fotografen Richard Avedon gearbeitet und mit Andy Warhol zusammengearbeitet hatte, ging Luna in den 1960er Jahren nach London, da sie sich in Europa wohler fühlte, wo sie auch mit Salvador Dali zusammenarbeitete. Später lernte sie in Italien den Fotografen Luigi Cazzaniga kennen und heiratete ihn. Dort entdeckte sie ihre wahre Liebe, das avantgardistische Theater und den Film, bevor sie im Alter von 33 Jahren starb. In aufschlussreichen Momenten des Films liest Lunas Tochter Dream Cazzaniga aus Lunas Tagebüchern und es entsteht ein poetisches Porträt eines der ersten schwarzen Models, das das Schönheitsparadigma veränderte, die Türen der weißen Modelwelt aufbrach, nachfolgende Generationen inspirierte und ein weitreichendes Vermächtnis hinterließ.Lunas Tochter Dream Cazzaniga, ihr Ehemann Luigi Cazzaniga, die Supermodels Beverly Johnson und Pat Cleveland, der Chefredakteur der Vogue, Hamish Bowles, die Fotografen David Bailey, David McCabe und Gideon Lewin, die Modedesigner Zandra Rhodes und Aurora James, der Kunstgeschichtsprofessor Dr. Richard J. Powell, der frühere Essue-Chefredakteur, der sich mit dem Einfluss Lunas auf die Mode- und Kunstwelt der 1960er Jahre auseinandersetzt, haben im Film mitgewirkt.