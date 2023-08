«Love Is Blind» kehrt im September zurück

US-Fernsehen

Neben der fünften Staffel gibt es auch ein Special zu sehen.

Der Streamingdienst Netflix bringt sein-Universum zurück. Los geht es am 1. September, wennstartet. Die verheirateten Paare werden auf ihren ersten Hochzeitstag anstoßen und die Singles dürfen das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Die Produktionsfirma Kinnec hat insgesamt drei Specials produziert.Am 22. September startet dann fünfte Staffel, bei der im Wochentakt die ersten vier, dann drei weitere sowie am 6. Oktober die Episoden acht und neun laufen. Das Fine ist für den 13. Oktober bestimmt. Chris Coelen, Ally Simpson, Eric Detwiler, Brent Gauches, Brian Smith und Heather Crowe sind die Produzenten.Singles, die für das geliebt werden wollen, was sie sind, haben sich in Houston für einen weniger konventionellen Ansatz der modernen Partnersuche entschieden und wählen jemanden zum Heiraten aus, ohne ihn jemals kennengelernt zu haben. Über mehrere Wochen hinweg ziehen die frisch verlobten Paare zusammen, planen ihre Hochzeit und finden heraus, ob ihre körperliche Verbindung mit der starken emotionalen Bindung übereinstimmt, die sie in den Räumen entwickelt haben. Wenn ihr Hochzeitstag gekommen ist, werden die realen Gegebenheiten und äußere Faktoren sie auseinander treiben, oder werden sie die Person heiraten, in die sie sich blind verliebt haben? Die von Nick und Vanessa Lachey moderierte, fesselnde 10-teilige Serie deckt auf, ob Aussehen, Rasse oder Alter eine Rolle spielen, oder ob Liebe wirklich blind macht.