Finale «All Rise»-Staffel startet

US-Fernsehen

Am Samstagabend werden die zehn neuen Folgen ausgestrahlt.

OWN: Oprah Winfrey Network gab bekannt, dass die einstündige Gerichtsdramaseriemit Simone Missick in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin am Samstag, den 16. September, um 21.00 Uhr für eine letzte 10-teilige Staffel zurückkehrt. Die für den NAACP Image Award nominierte Serie von Warner Bros. Television bietet einen intimen Einblick in das Leben derjenigen, die in einem belebten Gerichtsgebäude in Los Angeles im Justizsystem arbeiten.„Wir sind sehr stolz auf den positiven Einfluss, den «All Rise» auf die Darstellung starker, erfolgreicher schwarzer Frauenfiguren hat", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN. "Wir sind all unseren kreativen Mitarbeitern sehr dankbar und möchten der talentierten Besetzung und Crew für ihr Engagement und ihre unglaubliche Arbeit an der Serie danken."Zum Ensemble von «All Rise» gehören Simone Missick als Richterin Lola Carmichael, Wilson Bethel als Richter Carmichaels bester Freund, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Mark Callan, Jessica Camacho als Pflichtverteidigerin Emily Lopez, J. Alex Brinson als Gerichtsvollzieher, der zum Pflichtverteidiger wird, Luke Watkins, Ruthie Ann Miles als Lolas Gerichtsassistentin Sherri Kansky, Lindsay Mendez als Opferanwältin Sara Castillo, Lindsey Gort als Verteidigerin Amy Quinn und Marg Helgenberger als Richterin Lisa Benner.