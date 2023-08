MTV kündigt zahlreiche Stars für die VMA an

US-Fernsehen

Demi Lovato wird nach sechs Jahren Abstinenz wieder bei den Video Music Awards auftreten.

Der Fernsehsender MTV strahlt am Dienstag, den 12.September, um 20.00 Uhr die Video Music Awards aus. Im Prudential Center in New Jersey werden zahlreiche Stars auftreten. Unter anderem hat man sich Demi Lovato gesichert, die wenige Tage vor Veröffentlichung ihres neuen Albums auftritt.Die kolumbianische Künstlerin KAROL G wird bei ihrem allerersten Auftritt auf der legendären MTV-Bühne bei den VMAs "Bichota Season" zum Leben erwecken. Die geschichtsträchtige Sängerin, die als erste Frau überhaupt mit einem spanischsprachigen Album auf Platz 1 der Billboard 200 Charts debütierte, wird ihre allererste Stadiontournee unterbrechen, um ihren ersten "VMAs"-Sieg zu kämpfen, nachdem sie in diesem Jahr dreimal nominiert wurde, darunter als "Künstlerin des Jahres".Nach Måneskins elektrisierendem Doppeldebüt bei den "VMAs" und der US-Award-Show im letzten Jahr - und dem geschichtsträchtigen Sieg in der Kategorie "Best Alternative" - starten die weltweit dominierenden Rocker ihre mit Spannung erwartete Rückkehr auf die legendäre MTV-Bühne mit der Weltpremiere ihrer neuen Single, die am 1. September erscheint. Die weltweit bekannten K-Pop-Künstler Stray Kids werden bei den VMAs zum ersten Mal mit der US-Premiere von "S-CLASS" auftreten, einem Song aus ihrem aktuellen, rekordverdächtigen Nummer-1-Album 5-STAR.