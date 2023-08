«Blamieren oder Kassieren» startet bereits im September

TV-News

In einer Kurzversion geht die Sendung bereits im kommenden Monat auf Sendung. RTL spart sich damit die langen Vorberichte zur UEFA Europa League.

Rund drei bis vier Millionen Zuschauer sehen regelmäßig den TV-Entertainer Elton, der in der Erfolgsshow «Wer weiß denn sowas» im Ratepanel mit Prominenten quizzt. Deutlich früher als bisher geplant startet nun auch RTL seine Show, die allerdings deutlich gestrafft wird.Schließlich will sich RTL die lange Vorberichterstattung sparen, die bei der UEFA Europa League nach «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ansteht. Bislang mussten knapp 50 Minuten überbrückt werden, weshalb man in Köln häufig News-Specials von «RTL Aktuell» einschob. Mit dem «TV total»-Spin-off erhofft man sich bessere Quoten als bei den Fußball-Vorberichten.Zwölf Folgen sind ab Donnerstag, 21. September 2023, auf RTL zu sehen. Die Sendung wird jeweils um 20.15 Uhr und 20.45 Uhr ausgestrahlt. Susan Sideropoulos, Michael Mittermeier, Joachim Llambi, Sasha, Andrea Kiewel und Kevin Großkreutz sind bereits von Raab TV gebucht. Zunächst treten zwei Prominente gegeneinander an und beweisen ihr Wissen in einem witzigen Quizduell. Im anschließenden spannenden Finale geht es dann um alles oder nichts. Ein von Moderator Elton persönlich ausgewählter Gast aus dem Studiopublikum tritt nun gegen den zuvor siegreichen Promi an und hat die Chance, sich als echtes Quiztalent zu beweisen und zum Star des Abends aufzusteigen. Mit jeder richtigen Antwort kommt er dem begehrten Preisgeld von 10.000 Euro ein Stück näher.„Natürlich wird das rote Sakko zur besten Sendezeit besonders glänzen!“, witzelt Elton im Vorbericht. „Vielleicht trage ich sogar ein rotes Lack-Jackett. Lassen Sie sich überraschen! Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Show. Das war auch wirklich überfällig - eine Quiz Show zur besten Sendezeit. Dass da bei RTL vorher keiner draufgekommen ist, verstehe ich nicht.“