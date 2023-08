«Tod den Lebenden» debütiert Mitte September

TV-News

Die sechsteilige Miniserie mit Lea von Acken wird auch auf One zu sehen sein.

Anderthalb Medienproduktion hat im vergangenen Sommer die Miniseriegedreht. Mittlerweile ist die Serie, die zwischen dem 8. August und dem 9. September 2022 aufgezeichnet wird, fertig gemischt und sendefertig. Hinter der neuen Serie stehen Tom Lass und Lia von Blarer, Lass führt auch Regie.Ein heißer Sommer in der Hauptstadt und drei unangepasste Liebende scheinen unaufhaltsam auf einen Abgrund zuzusteuern. Um ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen, nehmen die Mittzwanziger einen scheinbar aussichtslosen Kampf auf: gegen den akuten Klimawandel, die gefühlte Ohnmacht und die allgemeine Tatenlosigkeit.Die Hauptdarsteller Kristin Suckow, Odine Johne und Julius Feldmeier stehen als Trio Infernal im Mittelpunkt der sechsteiligen Miniserie. Ihr offenes, aber regelbasiertes Beziehungskonzept wird durch Lea van Acken als gemeinsame Geliebte in Frage gestellt. Die ARD Degeto Miniserie ist ab Freitag, 15. September 2023 in der ARD Mediathek abrufbar. One zeigt die Serie am Samstag, 16. September, zwischen 21.45 und 00.40 Uhr.