Rundschau

Ein Schmerzmittel wird zum zweiten Mal zur Serie und kann nicht überzeugen. Eine Frau in einer «Star Wars»-Saga allerdings schon.

«Star Wars Ahsoka» (seit 23. August bei Disney+)

«Arcadia» (seit 18. August in der ARD Mediathek)

«The Winter King» (seit 20. August bei MGM+)

«Painkiller» (seit 10. August bei Netflix)

«Killing It» (seit 17. August bei Peacock)

Das Drama spielt nach dem Untergang des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die eine aufkommende Bedrohung für eine verwundbare Galaxis untersucht.Die dystopische Gesellschaft der Zukunft strukturiert sich anhand individueller „Bürgerscores“: In der Serie erlebt eine Familie im vermeintlich paradiesischen „Arcadia“ eine gar nicht mal so schöne neue Welt.Aus der Sicht des keltisch-christlichen Mönchs Derfel Cadar zeigt das Format den Aufstieg Artus zum Herrscher, obwohl für ihn kein rechtmäßiger Anspruch auf den Thron besteht. Das Drama begleitet auch zahlreiche, neu interpretierte Zeitgenossen des Winterkönigs, wie den berühmten Magier Merlin und den legendären Ritter Lancelot.Im Fokus dieser Dramaserie über Ursachen und Folgen der Opioid-Krise in den USA stehen nicht nur Opfer, sondern auch die Verantwortlichen und eine Ermittlerin auf Wahrheitssuche.Craigs neues Geschäft wird in der zweiten Staffel der Comedy-Serie von Staatsbeamten und Kriminellen bedroht.