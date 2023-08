«Rick and Morty» startet wieder durch

US-Fernsehen

Die zehn neuen Geschichten werden am 15. Oktober 2023 ausgestrahlt.

Die neuen Episoden von, der erfolgreichen Zeichentrickserie für Erwachsene, die einem soziopathischen, genialen Wissenschaftler folgt, der seinen von Natur aus schüchternen Enkel auf wahnsinnig gefährliche Abenteuer quer durch das Universum mitnimmt, wird am Sonntag, den 15. Oktober um 23:00 Uhr auf Adult Swim auf der ganzen Welt und im gesamten Multiversum Premiere haben werden.Die siebte Staffel von «Rick and Morty» ist ein globales Phänomen und wird in über 134 Ländern in 38 Sprachen ausgestrahlt. In den USA werden die neuen Episoden am Tag nach ihrer Premiere auf Adult Swim im digitalen Handel erhältlich sein. Die neue Staffel wird 2024 auch als Stream verfügbar sein. TNT Comedy hat sich noch nicht zur Ausstrahlung geäußert."Es ist soweit", bestätigt Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim. "Dank des Talents des gesamten Showteams können wir uns alle an 10 neuen Episoden erfreuen, die einmal mehr die Messlatte für Comedy und Animation höher legen. Diese Staffel beweist, dass die Genies, die an «Rick and Morty» arbeiten, gerade erst am Anfang stehen."